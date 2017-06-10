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06. 10. 2017

Нобелевскую премию мира дали антиядерной кампании

Нобелевскую премию мира в 2017 году присудили Международному движению по запрещению ядерного оружия, сообщается на сайте комитета.

Отмечается, что премия заслужена за "работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия".

"Движение добилось подписания соглашения о запрете такого оружия", - говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. С тех пор его подписали 53 государства. При этом ни одно из государств, обладающих ядерным оружием, его не подписало.

Однако в пресс-релизе отмечается, что США, Россия, Великобритания, Франция и Китай уже согласились постепенно сократить свои запасы ядерного оружия.

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за шаги по урегулированию конфликта с боевиками FARC.

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии 2017 года.

Нобелевскую премию по литературе: британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Нобелевская премия по физике: создатели международной коллаборации LIGO, благодаря которым были пойманы первые гравитационные волны.

Нобелевская премия по химии: за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структур биомолекул в растворах.

Нобелевская премия по физиологии и медицине: за изучение молекулярных механизмов, контролирующих суточный режим.

Источник: korrespondent.net

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