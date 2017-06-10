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06. 10. 2017

В СИЗО Кропивницкого умер подозреваемый в изнасиловании ребенка

В Кропивницком в здании СИЗО умер подозреваемый в изнасиловании трехлетнего ребенка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области

Отмечается, что подозреваемый умер 5 октября, на теле мужчины правоохранители не нашли телесных повреждений

В камере также находился еще один задержанный. По словам сокамерника, умерший внезапно упал, возможно, речь идет о инфаркт или инсульте.

Началась проверка, выясняются причины смерти, назначено вскрытие тела.

Как сообщалось, в Новомиргороде Кировоградской области вечером 1 октября на территории домохозяйства неизвестный изнасиловал трехлетнюю дочь хозяйки.

Источник: korrespondent.net

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