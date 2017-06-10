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06. 10. 2017

В Коростене с поезда Интерсити высадили 30 человек за пьянство

Группу пассажиров в составе 30 человек высадили с поезда Интерсити, следовавшего из Перемышля в Киев, за пьянство. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля после отправления поезда со станции во Львове начала вести себя вызывающе, очень громко разговаривать, употреблять алкогольные напитки, нарушать общественный порядок и мешать спокойной путешествовать другим пассажирам.

"Эта группа была высажена на станции Коростень с привлечением дежурного по вокзалу и представителей полиции, а на проездных документах поставлены соответствующие отметки", - сообщили в Укрзализныце.

Напомним, пассажиры поезда Интерсити сообщением Одесса-Киев вынуждены были ехать стоя из-за нехватки вагонов.

Источник: korrespondent.net

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