Гройсман сегодня съездит в Молдову

Глава украинского правительства Владимир Гройсман в пятницу, 6 октября, отправится с рабочим визитом в Молдову. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Во время визита Гройсман встретится с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом и спикером молдавского парламента Андрианом Канду.

Они планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, энергетики, демаркации границы, а также проблемы экологии.

"Отдельное внимание планируется уделить формированию Дорожной карты отношений двух стран на 2018 год. Главы правительств примут участие в церемонии подписания двух межправительственных договоров о реадмиссии лиц и о совместном контроле на границе", - сообщили в Кабмине.

Гройсман также поучаствует в форуме Moldova Business Week 2017 и посетит ряд предприятий.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон призвал украинские власти отказаться от нового закона об образовании.

Источник: korrespondent.net