Из фракции Самопомич исключили нардепа

Объединение Самопомич в Верховной Раде исключило из фракции депутата Наталью Веселову. Об этом говорится на официальном сайте партии.

"Основанием для исключения было совершение действий, порочащих репутацию фракции и политической партии Самопомич, в частности это инициирование законопроектов, которые отрицают оккупацию, отрицание в публичных выступлениях факта оккупации вопреки позиции фракции. Последней каплей было сегодняшнее голосование за продление действия закона об особом статусе Донбасса, против чего категорически выступали все члены фракции, - сказано в нем.

Подчеркивается, что Самопомич предлагала депутату самостоятельно выйти из фракции, однако Веселова отказалась из-за опасений лишиться мандата.

Напомним, Верховная Рада, невзирая на драки в сессионном зале, приняла за основу один из президентских законопроектов по деоккупации и регинтеграции захваченной части Донбасса.

Источник: korrespondent.net