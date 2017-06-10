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06. 10. 2017

Матиос рассказал, кому досталось арестованное имущество Клименко

Арестованное имущество бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко передали в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений. Об этом в пятницу, 6 октября, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве, передает Украинская правда.

"На основании решения суда Главная военная прокуратура передает для управления и дальнейшего распоряжения перечень имущества Клименко", - заявил Матиос.

Он отметил, что активы переданы на общую сумму более 900 миллионов гривен.

Матиос сообщил: "Сегодня на основании решения судьи от 28 сентября Главная военная прокуратура ... передает для управления и дальнейшего распоряжения перечень имущества, которое арестовано и находится в Украине. Это 154 объекта недвижимого имущества".

В том числе, это квартиры в элитных жилых комплексах в Печерском районе Киева, недостроенные и достроенные особняки в Козине – аж 17 штук.

Напомним, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины распространила сообщение, в котором указывалось, что в рамках "дела Януковича-Клименко" арестовано имущество 900 млн грн.

Источник: korrespondent.net

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