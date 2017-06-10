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06. 10. 2017

Японию сотрясло с силой 6,3 балла

В восточной части Японии в пятницу, 6 октября произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает The Independent.

Толчки произошли относительно не далеко от префектуры Фукусима, которая в 2011 году пострадала от мощного землетрясения и Цунами. Эпицентр землетрясения был на глубине 10 км.

Между тем, несмотря на довольно сильные подземные толчки, информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана в 64 км к востоку от японского города Хатинохе.

Источник: korrespondent.net

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