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06. 10. 2017

В Никополе массовые обыски у Правого сектора

В Никополе Днепропетровской области в пятницу 6 октября силовики проводят массовые обыски помещений Правого сектора. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Правый Сектор Днипровщина.

Указано, что обыски проводятся более чем в десяти помещениях.

Основанием для обысков стало уголовное производство по статье об умышленном уничтожении чужого имущества (ч.2 ст.194 УК). В частности, членов Правого сектора подозревают в поджоге микроавтобуса Mercedes Sprinter.

фото: www.facebook.com/ps.dnipro 
 

"Очевидно, что после того, как Никопольский полиция не смогла найти повод закрыть националистов, которые по абсолютно законной процедуре помогали организовать и провести сбор подписей по отзыву мэра Никополя Фисака и направили обращение в соответствующие структуры о его коррупционные схемы, был задействован механизм давления через силовые структуры - закрыть решили всех", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне прошли обыски в горсовете Одессы. 

Источник: korrespondent.net

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