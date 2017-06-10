В ОБСЕ назвали самые "горячие точки" на Донбассе

Больше всего нарушений режима прекращения огня на востоке Украины происходит в районах на юго-западе, юге и юго-востоке от Светлодарска, районах к востоку и северному востоку от Мариуполя и треугольнику Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт, говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте Организации.

"Ситуация безопасности на востоке Украины остается напряженной. За период с 18 сентября до 1 октября СММ ОБСЕ зафиксировала незначительный рост количества нарушений режима прекращения огня, которые были сконцентрированы в трех горячих точках: районах на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска; районах к востоку и северному востоку от Мариуполя; треугольник Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт", - говорится в сообщении.

Миссия также отметила уменьшение числа жертв среди гражданского населения.

"В течение отчетного периода наблюдатели подтвердили случаи ранения 7 гражданских лиц. Следовательно, общее количество жертв среди гражданского населения в 2017 году составляет 394 человека, в частности 69 погибших", - сообщили в ОБСЕ.

В целом в составе СММ ОБСЕ из общего состава в 1078 человек теперь насчитывается 600 международных наблюдателей по всей Украине, почти 550 из них — на востоке.

Напомним, в составе миссии ОБСЕ на Донбассе в течение прошедшего года значительно выросло количество представителей РФ и дружественных к ней стран.

Источник: korrespondent.net