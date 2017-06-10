У Путина прокомментировали законы по Донбассу

Формулировка украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса ни де-юре, ни де-факто неприемлема. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

"Этот закон – он носит, насколько мы понимаем и насколько располагаем информацией об этом пока еще законопроекте, — он носит весьма декларативный характер. Там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором. И также там не содержится никакого упоминания Минских договоренностей", — сказал Песков.

По его словам, что подобные формулировки для России неприемлемы, кроме того – законопроекты содержат юридические противоречия.

Он также отметил, что закон носит декларативный характер. Кроме того, по его словам, второй рассматриваемый законопроект является более важным.

"Там же есть еще один законопроект, который уже идет в русле продления особого статуса Донбасса. Вот это уже важный законопроект. Ибо истечение срока действия предыдущего закона об особом статусе, конечно, вызывало у всех озабоченность", — сказал Песков, отметив, что РФ сохраняет свою приверженность Минским договоренностям.

Напомним, в пятницу Верховная Рада приняла в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом приняла документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.

Источник: korrespondent.net