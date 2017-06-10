В ИГИЛ заявили, что сбили в Сирии российский вертолет

Боевики террористической организации Исламское государство сбили российский вертолет возле сирийского города Шейх Хилал, провинция Хама. Об этом у себя в Twitter сообщил корреспондент немецкого издания Bild Бьорн Штрицель.

"Хама: ИГИЛ утверждает, что сбило российский вертолет возле Шейха Хилала", - написал он.

Hama: ISIS claims to have downed a Russian helicopter near Shaykh Hilal. pic.twitter.com/hgkp5WC2qW — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) 6 октября 2017 г.

В то же время в Минобороны РФ утверждают, что российский военный вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку, передают РИА Новости.

«Шестого октября в провинции Хама при выполнении задачи по сопровождению вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолет Ми-28», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что члены экипажа вертолета не пострадали и оперативно были доставлены поисково-спасательной службой на аэродром, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«По докладу экипажа и после осмотра машины, огневого воздействия по вертолету не было», — говорится в сообщении.

Напомним, российские военнослужащие несут потери в Сирии.

Источник: korrespondent.net