На границе с РФ пограничники нашли грузовик сала

В Харьковской области на границе с Россией пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности 5 октября обнаружили и задержали грузовик с салом. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Информацию о возможном незаконном перемещении через границу товаров народного потребления пограничники получили от СБУ. Для ее реализации были высланы совместный пограничный наряд", - говорится в сообщении.

В результате в районе населенного пункта Чайковка в 10 метрах от границы был обнаружен грузовой автомобиль Урал с 72 коробами сала в кузове. Владельца транспортного средства на месте не было.

В настоящий момент автомобиль и товар переданы фискальной службе. Владельца авто ищут.

Напомним, ранее в Луганской области пограничники задержали два автомобиля, на которых контрабандисты пытались переправить в Россию 4 тонны меда.

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Источник: korrespondent.net