Президент ПАСЕ подал в отставку – Арьев

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт написал заявление об отставке. Об этом у себя в Facebook сообщил глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку", - написал он.

Аграмунт утверждает, что увольняется по состоянию здоровья.

"Решил не ждать финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник. Сослался на состояние здоровья. Поздравляю всех причастных, это наша совместная победа", - добавил Арьев, прикрепив копию соответствующего заявления.

Напомним, что Украина требовала отставки Аграмунта . Как известно, неоднократно глава ПАСЕ призывал вернуть Россию в ассамблею.

Источник: korrespondent.net