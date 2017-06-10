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06. 10. 2017

Под Одессой с затонувшего немецкого судна подняли 12 000 боеприпасов

В Одесской области в Черном море вблизи поселка Лебедевка спасатели продолжают работы по подъему боеприпасов времен Второй мировой войны с затонувшего немецкого судна Теодорих, сообщает Думская.

По последним данным, водолазы-спасатели изъяли 11 953 взрывоопасных предмета, из которых: 3427 единиц подрывников, 8500 единиц стрелковых патронов, 26 артиллерийских снарядов калибра 75 мм.

К работам привлечены 3 единицы специальной техники, 1 плавсредство и 10 человек личного состава.

Напомним, в Одесской области нашли судно с боеприпасами времен Второй мировой.

Источник: korrespondent.net

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