Евросоюз оставил Молдову без 100 млн евро помощи

В этом году Молдова не получит финансовую помощь от Евросоюза в размере 100 миллионов евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Павел Филип, передает Радио свобода.

По его словам, Молдова не выполнила необходимые условия для получения денежного транша ЕС. Правительство подозревает, что требования будут выполнены лишь в 2018 году.

В свою очередь, в Брюсселе главным условием для получения финансирования называют соблюдение основных демократических стандартов Евросоюза. В начале октября Европарламент отметил высокий уровень коррупции в Молдове, ухудшение ситуации в области прав человека и свободы слова.

Евросоюз хочет заключить со страной торговое соглашение по примеру договора с Украиной. Россия выступает против данной сделки.

Напомним, в июне Европейский союз согласился выплатить Молдове 60 миллионов евро в виде займов и 40 миллионов – в виде грантов в 2017-2018 годах. В ответ на помощь Кишинев должен был предпринять новые меры по борьбе с отмыванием денег, сохранить многопартийную парламентскую систему и активизировать правозащитную деятельность.

Также напомним, что сегодня с визитом в Молдове находится премьер-министр Владимир Гройсман. Он вместе с премьером Молдовы планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, энергетики, демаркации границы, а также проблемы экологии.

Источник: korrespondent.net