В квартире Тернополя нашли мертвыми супругов

В Тернополе в собственной квартире обнаружили мертвыми супружескую пару. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает 0352.ua.

Отмечается, что первыми тревогу забили соседи, не видевшие пару около 10 дней. Они почувствовали неприятный запах и вызвали полицию.

"На место вызова выехали патрульные. Открыв дверь квартиры, они увидели тела мужчины и женщины, 1942 года рождения. Он лежал на кровати, а она – в соседней комнате на полу. Оба были мертвы. Внешний вид тел свидетельствовал, что смерть наступила давно.

По словам Богдана Гульмана, заместителя начальника городского отдела полиции, женщина почти не ходила, передвигалась с помощью ходунков, за ней ухаживал муж.

Соседи утверждают, что дети погибших находятся за границей, но часто наведываются к родителям.

При предварительном осмотре тела следов насильственной смерти оперативники не обнаружили. Это же подтвердила и судмедэкспертиза. Медики говорят, что муж, судя по состоянию тела, умер десять дней назад. Его жена через несколько дней. Что стало причиной смерти пенсионеров – покажет вскрытие.

Напомним, ранее в Хмельницкой области в частном доме правоохранители обнаружили мертвыми мужа, жену и двоих детей.

Источник: korrespondent.net