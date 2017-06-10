Лента RSS
Подписаться на ленту
06 октября 2017, пятница, 17:34
+11°C
Завтра +11°C
+11°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,3
06. 10. 2017

В квартире Тернополя нашли мертвыми супругов

В Тернополе в собственной квартире обнаружили мертвыми супружескую пару. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает 0352.ua.

Отмечается, что первыми тревогу забили соседи, не видевшие пару около 10 дней. Они почувствовали неприятный запах и вызвали полицию. 

"На место вызова выехали патрульные. Открыв дверь квартиры, они увидели тела мужчины и женщины, 1942 года рождения. Он лежал на кровати, а она – в соседней комнате на полу. Оба были мертвы. Внешний вид тел свидетельствовал, что смерть наступила давно.

По словам Богдана Гульмана, заместителя начальника городского отдела полиции, женщина почти не ходила, передвигалась с помощью ходунков, за ней ухаживал муж.

Соседи утверждают, что дети погибших находятся за границей, но часто наведываются к родителям.

При предварительном осмотре тела следов насильственной смерти оперативники не обнаружили. Это же подтвердила и судмедэкспертиза. Медики говорят, что муж, судя по состоянию тела, умер десять дней назад. Его жена через несколько дней. Что стало причиной смерти пенсионеров – покажет вскрытие.

Напомним, ранее в Хмельницкой области в частном доме правоохранители обнаружили мертвыми мужа, жену и двоих детей.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дерзкие воры попадают в криминальную хронику, умные - в список "Форбс". Остальные так и сидят всю жизнь в ЖКХ.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.