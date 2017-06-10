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06. 10. 2017

Появилось видео, как Левченко зажег дымовую шашку в туалете Рады

Народные депутаты Юрий Левченко и Семен Семенченко зажгли дымовую шашку в помещении санузла Верховной Рады. В связи с этим полиция Киева возбудила уголовное дело, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как стало известно, депутаты зажгли дымовую шашку и не подпускали к ней охранников, которые хотели ее потушить.

По словам Левченко, в помещении парламентского туалета они проводили "испытания, как сохранить украинскую Конституцию".

После этого депутаты пошли в сессионный зал, где Левченко поджег еще одну дымовую шашку.

Действия нардепов попали под статью.

"В Печерское управление полиции от сотрудников охраны государственного здания поступило сообщение о том, что в мужской уборной на первом этаже произошло задымление. После его ликвидации следственно-оперативная группа устранила остатки пластика, а также в сессионном зале обнаружила и изъяла оплавленный цилиндрический пластиковый предмет с маркировкой РДГ-55 М", – говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, внефракционный народный депутат Юрий Левченко бросил дымовую шашку в сессионном зале Верховной Рады. 

Источник: korrespondent.net

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