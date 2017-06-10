ВСУ получили модернизированные автомобили

В Виннице в пятницу, 6 октября, передали Вооруженным Силам Украины модернизированную по оборонзаказу военную технику – 26 топливозаправщиков АЦ-5,5 на базе автомобиля Урал-4320 и шесть мобильных танкоремонтных мастерских ТРМ-80 и МТО-80. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что технику для украинских военных подготовили на 45-м экспериментально-механическом заводе.

По словам директора завода Николая Чумака, в этом году заказ Минобороны составляет 55 млн грн, что в 3,5 раза больше прошлогоднего.

"Сегодня мы передаем 26 модернизированных топливозаправщиков, которые изготовлены на базе бывших заправщиков ракетного топлива. Военное ведомство нам передало эту технику, а мы изготовили новое спецоборудование, отремонтировали шасси", – рассказал он.

Также Чумак добавил, что для модернизации топливозаправщиков было изготовлено 45 тысяч комплектующих.

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Напомним, ранее украинские военные получили отремонтированный Ан-26.

Источник: korrespondent.net