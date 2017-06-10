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06. 10. 2017

Фото убитого в Турции российского посла обнаружили в компьютерной игре

В компьютерной игре Batman: The Enemy Within увидели фотографии погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила Российская газета со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

"Сделаем все, чтобы фотография была исключена", – сказала она.

Напомним, Карлов был убит в Анкаре во время открытия выставки картин 19 декабря 2016 года. Посол умер в результате ранений, полученных при покушении. Расстрелял дипломата полицейский Мевлют Алтынташ. Он выкрикивал исламистский лозунг "Аллах Акбар", а также "Не забудем Сирию", "Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь", "Вы стреляли в беззащитных людей!"

Источник: korrespondent.net

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