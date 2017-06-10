ГСЧС показала видео спасения собаки, пострадавшей от урагана

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebookв пятницу, 6 октября, опубликовала видео спасения собаки, на будку которой упало поваленное ураганом дерево.

"Непогода, которая прошлась западными областями Украины с прошлой ночи оставила немало поваленных деревьев. И если человек обычно может быстро сориентироваться или хотя бы прислушиваться к предостережениям спасателей, то у друзей наших меньших такому случаю может и не быть", - говорится в комментарии к видео.

События происхордили утром 6 октября во Львое. Пожарные вместе с коммунальными службами провели работы по разрезанию дерева, после чего вытащили обессиленное животное и передали его хозяевам.

Спасатели добавили, что "обеспечить безопасность братьев наших меньших так же важно, как и собственную".

Напомним, в ночь на 6 октября по ряду западных областей Украины пронесся ураганный ветер, ломая деревья и снося крыши со зданий. В результате непогоды без электричества остались 195 населенных пунктов.

Источник: korrespondent.net