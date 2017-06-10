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06. 10. 2017

Временным главой ПАСЕ станет Роджер Гейл

Обязанности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы вместо ушедшего в отставку Педро Аграмунта временно будет исполнять первый вице-председатель ассамблеи британец Роджер Гейл, сказано в официальном заявлении ПАСЕ.

"Временным главой ПАСЕ автоматически становится сэр Роджер Гейл, старший сегодня среди заместителей Педро Аграмунта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Гейл будет исполнять эти обязанности до выборов нового главы ПАСЕ, которые состоятся на следующей сессии.

Напомним, действующий глава ПАСЕ Педро Аграмунт сообщил, что подал в отставку по состоянию здоровья.

Источник: korrespondent.net

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