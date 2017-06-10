Холдинг Вести грозятся выгнать на улицу

Около 200 сотрудников редакции газеты Вести, Радио Вести, сайтов vesti-ukr.com и ubr.ua лишатся арендуемых помещений. Об этом сегодня заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Я рад, что издание Вести теперь должно будет обратиться к национальному агентству по управлению активов и продолжить или заключить с государством соглашение об использовании помещений трех этажей ТРЦ Гулливер", - сказал он.

Матиос подчеркнул, что это не попытка повлиять на политику издания.

"Мы не посягаем на редакционную политику или на способность и "интеллектуальную глубину", в скобках, материалов", - добавил Матиос.

В самом издании называют происходящее экономическими инструментами давления.

"Это означает, что, не добившись остановки работы редакции уголовным преследованием, нападениями подконтрольных радикалов, обысками и силовыми вторжениями правоохранителей в офис холдинга, власть прибегла к экономическим инструментам давления", – сообщили в редакции Вестей.

При этом издание не собирается покидать арендуемый офис.

"Изменение условий аренды приведет к срыву производственного процесса, что расценивается как препятствование журналистской деятельности. Именно поэтому Медиа Холдинг не намерен покидать офис и будет отстаивать свое право и условия аренды в ТРЦ Гулливер", – подчеркнули в Вестях.

Издание также напоминает, что подвергалось проверкам силовиков четыре раза за четыре года работы.

Напомним, информация о том, что военная прокуратура готовит решение об аресте и наложении запрета на пользование помещений, где находятся редакции Радио Вести, газеты Вести, сайтов vesti-ukr.com и ubr.ua, появилась еще летом.

Источник: korrespondent.net