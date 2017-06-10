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06. 10. 2017

Референдум в Каталонии: Мадрид извинился за действия полиции

Представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо извинился за жестокость полиции в день референдума. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает Reuters.

"Когда я вижу эти кадры и чем больше я узнаю о том, что кого-то били и толкали, а один человек до сих пор находится в больнице, я не могу ничего сделать, кроме как признать, как мне жаль, и извиниться от имени полиции", –сказал Мильо.

Напомним, полиция в Каталонии в ходе противодействия сторонникам проведения референдума о независимости использовала резиновые пули. По данным СМИ, примерно 35 человек получили ранения.

Источник: korrespondent.net

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