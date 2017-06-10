Закон об образовании: Венгрия будет мстить Украине в меру

Венгрия в ответ на принятие Украиной закона об образовании решила не поддерживать ни одной украинской инициативы на международной арене, кроме санкций против РФ за агрессию против Украины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью Коммерсанту.

"Пока это украинское законодательство остается в силе, мы не поддержим ни одной украинской инициативы ни в одной международной организации. Мы также не поддержим ни одного важного для Украины решения", - сказал Сийярто.

Однако, по его словам, Венгрия не станет препятствовать продлению санкций Евросоюза против России.

"Санкции - это отдельный вопрос. Мы не раз подчеркивали, что хотя мы и не считаем санкции успешными, мы не станем подрывать европейское единство - ведь в нем сила Евросоюза", - отметил глава МИД Венгрии.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 сентября Верховная Рада приняла закон, который начинает реформу образования в Украине. Этот документ, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет и образование в Украине станет целиком украиноязычным.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование из-за украинского закона об образовании.

Источник: korrespondent.net