Германия поддерживает решение Рады по Донбассу

Германия приветствует решение Верховной Рады о продлении положений об особом статусе Донбасса. Об этом сообщается в соцсети Twitter посольства ФРГ в Украине.

"Мы подтверждаем наши обязательства по мирному урегулированию конфликта в рамках минских соглашений", – говорится в сообщении.

#AmbReichel щодо сьогоднішнього голосування у Раді / #AmbReichel zur heutigen Abstimmung in der Rada pic.twitter.com/mbhEUcr4U9 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 6 октября 2017 г.

Напомним, в пятницу, 6 октября, Верховная Рада приняла за основу один из президентских законопроектов по деоккупации и регинтеграции захваченной части Донбасса. За законопроект об особенностях госполитики и обеспечения госсуверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях №7163 без пункта 1 статьи 7, в которой упоминаются минские соглашения, проголосовали 235 депутатов.

Источник: korrespondent.net