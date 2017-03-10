Как становятся миллиардерами в Беларуси. И кто следующий

В новейшей истории пока только два бизнесмена с белорусскими паспортами, Александр Луценко (совладелец кормового холдинга «Содружество») и Виктор Кислый (основной акционер Wargaming.net и создатель World of Tanks), официально признавались миллиардерами. Александр Луценко был включен журналом Forbes в мировой рейтинг в 2013 году. Виктор Кислый в феврале 2016 года оказался в списке обладателей девятизначной суммы по версии Bloomberg. На длительное время оба в рейтингах не задержались. Масштабы, которыми мыслит и темпы, с которыми приумножает свое состояние белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня, выделяют его как самого перспективного кандидата от Беларуси на попадание в обновленный список миллиардеров. По крайней мере, такую цель он поставил. И уже определился с первым проектом, который реализует, когда им станет.

«Любимое место в Минске у меня не общепит, а велодорожка. Во многих городах Европы тоже есть велодорожки, однако 27 километров невероятно красивой дороги через весь Минск без необходимости пересекать светофоры – это очень большая редкость. Обязательно построю еще одну в Минске сразу после того, как стану миллиардером», - рассказал о своих намерениях Виктор Прокопеня в интервью белорусским СМИ.

Еще пять лет назад о Викторе Прокопене знали в узких кругах «айтишного» мира. Сегодня он – владелец многомиллионного состояния, крупнейший по итогам 2016 года налогоплательщик Беларуси среди физических лиц, соавтор поддержанного президентом Александром Лукашенко национального проекта превращения Беларуси в IT-страну. Мы попытались выяснить, как сумел выпускник юрфака Белорусского госуниверситета за относительно короткий срок стать одним из самых богатых и узнаваемых бизнесменов Беларуси.

«Продуктовая» сделка

Виктор Прокопеня начинает зарабатывать свои первые деньги уже в студенческие годы. К этому обязывает необходимость помогать родным – в 16 лет он и его семья теряют отца, который гибнет в автокатастрофе.

В этом периоде кроме учебы на юрфаке БГУ Виктор Прокопеня изучает информационные технологии в Европейском гуманитарном университете и успевает получить корочку бакалавра информатики в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Навыки, полученные во время учебы и постоянный процесс самообразования, который позже выльется в семь высших образований, он монетизирует в нескольких проектах в интернете. Но становление его, как бизнесмена, начинается с создания в 2001 году компании Viaden Media.

На первых порах это обычный аутсорсер, который разрабатывает IT-продукты для различных заказчиков. Кардинальные изменения происходят в 2006 году, когда Виктор Прокопеня решает отойти от работы под заказ и начать разрабатывать и дистрибуцировать собственные продукты. Через 10 лет такое видение развития белорусской IT-индустрии он изложит Александру Лукашенко. Глава белорусского государства, под впечатлением от новых перспектив отрасли, через некоторое время объявит об ее перезагрузке.

«С «айтишниками» недавно встречался. Посмотрите: в Беларуси по IТ-технологиям будет взрыв. Мы прошли первый этап, когда к нам приезжали, заказывали всякие безделушки и мы на кого-то работали. Сейчас поставлена задача: здесь разрабатываем программное обеспечение, здесь создаем производство и продаем готовый продукт», - анонсировал изменения Александр Лукашенко.

Viaden Media сконцентровалась именно на готовых продуктах – сначала на программном обеспечении для индустрии онлайн-развлечений, потом – на приложениях для слежения за здоровьем и мобильных играх. В общей сложности, в портфолио компании – свыше 100 приложений, включая такие известные, как All-in Fitness, Smart Alarm Clock, Yoga.com. «Мобильное» подразделение в Viaden Media в 2009 году возглавил Юрий Гурский, ставший «младшим» партнером Виктора Прокопени.

В 2011 году на растущий и перспективный IT – бизнес в Минске обращает внимание израильский миллиардер, акционер одного из крупнейших разработчиков софта для азартных игр Playtech Тедди Саги. На личном самолете он прилетает в белорусскую столицу, чтобы оговорить с Виктором Прокопеней условия сделки по продаже Viaden Media. Сделка с Тедди Саги закрывается в 2012 году. Viaden Media обходится израильскому инвестору в 95 млн евро, и Виктор Прокопеня в 27 лет становится мультимиллионером.

Продажа Viaden Media является первой заметной сделкой в продуктовом сегменте белорусской IT-индустрии. С одной стороны, она станет стимулом для развития этого направления у белорусских «айтишников», с другой, обратит внимание на новые возможности «айтишной Беларуси» со стороны глобальных инвесторов.

Финтех-стартаповец

Уже в 2012 году Виктор Прокопеня начинает новый проект. Созданный им инвестиционный фонд VP Capital вкладывает деньги в компанию exp(capital). Одно из подразделений exp(capital) разрабатывает и продает решения для высокочастотной торговли финансовыми инструментами, другое - создает мобильные приложения для анализа финансовых рынков и продуктов. Партнером Виктора Прокопени в этом бизнесе становится известный специалист Юрий Гущин.

В ответ на новые вызовы, которые на этот раз находятся в мире финансов, Виктор Прокопеня повышает образовательный уровень. К MBA в бизнес-школе ИПМ он добавляет обучение в Full Sail University (интернет-маркетинг) и Stanford University (стратегический маркетинг), магистратуру финансов в Northeastern University и степень доктора делового администрирования в Swiss Business School.

Он учится между планерками и деловыми переговорами, в перелетах между Минском и Лондоном, в котором открывается офис его компании, и в который он перевозит свою семью. Среди его лекторов бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, глава Oracle Сафра Кэтс и другие известные персоны.

В число клиентов exp(capital) входят Citi, ABN Amro, Renaissance Capital, Equinix, KCG Hotspot, Nadex. В 2014 году Виктор Прокопеня оформляет вторую крупную сделку – подразделение exp (capital) по разработке мобильных приложений приобретает материнская компания финтеха Nadex - британский финансовый брокер IG Group. По информации из источников, сумма сделки могла составить 200 млн долларов. Некоторое время exp(capital) и IG Dev соседствуют на этажах в офисном здании velcom в Минске. В 2015 году британцы принимают решение перевести офис разработчика в Краков.

Венчурный инвестор

С конца 2016 года начинается новый этап бизнес-карьеры Виктора Прокопени. Создав стратегический альянс с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым, он объявляет о планах инвестировать 100 млн долларов в проекты, связанные с технологиями искусственного интеллекта.

«Сегодня инновационные технологии искусственного интеллекта имеют все шансы изменить наш мир так, как это сделали в свои годы мобильные устройства и интернет. За последние несколько лет я вел несколько IT-проектов, в основе которых лежали алгоритмы машинного обучения. Я твердо уверен, что именно на этом пути в будущем нас ожидают значительные достижения», - объясняет свой интерес Виктор Прокопеня.

Первым объектом инвестиций VP Capital Виктора Прокопени и инвестиционного фонда Larnabel Ventures, контролируемого семьей Гуцериевых, становится стартап Banuba Development. Созданная в 2016 году компания с офисом в Гонконге и центром разработок в Минске разрабатывает мобильные приложения на основе технологий дополненной реальности. Основу технологичных решений Banuba составляют нейронные сети и современные алгоритмы машинного обучения, способные выявлять и распознавать объекты, выражения лица и мимику в режиме реального времени. Ожидается, что первые продукты разработчик, получивший в феврале 2017 года от венчурных инвесторов 5 млн долларов, представит в течение 2017 года.

Через месяц, в марте 2017 года, VP Capital и Larnabel Ventures инвестируют 16,65 млн долларов в космический проект американской компании Astro Digital. В офисе разработчика, который находится в аэрокосмическом исследовательском центре NASA в Калифорнии, его создатели с 2014 года планируют начать съемку и обработку изображений поверхности Земли с использованием собственных спутников. Венчурные инвестиции Виктора Прокопени и его партнеров ускорят процесс – ночью 3 августа 2017 года Astro Digital запустит с казахстанского космодрома Байконур два первых спутника съемки поверхности Земли и приступит к главной части своей деятельности – фотографированию земной поверхности, получению и обработке данных и последующей их продаже. Получаемая информация может применяться в сельском и лесном хозяйстве, градостроительной деятельности, бизнес-анализе, для предупреждения чрезвычайных ситуаций. В течение 2017 года Astro Digital планирует запустить еще 8 спутников, в следующем году – 20. По плану, с первого квартала 2018 года спутники создаваемой системы космического мониторинга обеспечат ежедневную фотосъемку поверхности Земли.

В течение июня - июля 2017 года VP Capital Виктора Прокопени в рамках инвестиционных пулов с другими венчурными инвесторами вложился в еще два стартапа.

Одним из них стал Dronefence. Авторы появившегося годом ранее на немецкой земле проекта занимаются разработкой системы отслеживания и обеспечения безопасности от беспилотных летательных аппаратов.

Другой проект в портфолио VP Capital – это финтех-стартап Capital.com со штаб-квартирой в кипрском Лимасоле. В июле 2017 года совместно с Larnabel Ventures в капитал этой компании было инвестировано 25 млн долларов. Capital.com занимается разработкой мобильного приложения для финансовой торговли с помощью искусственного интеллекта. Интегрированная в него инновационная функция Smart Feed формирует персонализированные новостные ленты, исходя из инвестиционного поведения трейдеров. Летом 2017 года приложение уже начало работать в тестовом формате для стран Евросоюза и доступно в магазинах iTunes и Google Play европейских стран.

Стритритейлер

Инвестиционный интерес Виктора Прокопени лежит не только в области высокотехнологических стартапов. В течение нескольких последних лет бизнесмен активно вкладывается в самый консервативный в мире сегмент - в недвижимость.

Виктор Прокопеня за короткий срок сумел сформировать крупнейший частный фонд недвижимости в формате street retail в Минске. Его компании VP Capital Real Estate принадлежат несколько десятков объектов в центре белорусской столицы, которые сдаются в аренду банкам, рестораторам, под парикмахерские, салоны красоты и пр.

Идейный вдохновитель IT-страны

Виктор Прокопеня, ставший одним из пионеров развития продуктового направления белорусской IT-индустрии, намерен распространить своих успехи на всю отечественную отрасль. Бизнесмен – один из главных идейных вдохновителей концепции превращения Беларуси в IT- cтрану. Основные положения нового курса были изложены Александру Лукашенко в ходе посещения главой государства офисов exp(capital) и Banuba Development в марте 2017 года. Президент поддержал идею.

«Мы перед собой поставили амбициозную задачу - превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси», - заявил Александр Лукашенко.

В настоящее время подготовлен и рассматривается ответственными ведомствами соответствующий проект декрета президента. В нем предложен комплекс по-настоящему революционных мер, которые могут вывести белорусскую IT-индустрию на передовые позиции в мировом масштабе.