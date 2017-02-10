Музей "Аливария": пиво от А до Я

Вот уже пять лет старейший пивоваренный завод «Аливария» предлагает минчанам и гостям столицы экскурсии в единственный музей пивоварения в Беларуси. Корреспондент Telegraf.by посетил музей и вместе с участниками экскурсии проследовал по историческому маршруту, увидел действующее производство, а также принял участие в дегустации.

Сотрудники завода «Аливария» рассказали о том, что музей был создан для того, чтобы дать желающим правильные знания о процессе производства пива, культуре его потребления, традициях, истории возникновения. Ведь в Беларуси до сих пор распространены многочисленные мифы о пиве. Кстати, в процессе экскурсии сотрудникам можно задать практически любой вопрос, касающийся пивных тонкостей.

Экскурсия начинается с выставочного зала – это уютное место для дегустации пива и общения. Здесь расположена барная стойка. Также здесь можно подобрать для себя предпочтительный сорт пива.

Однако до дегустации еще далеко – прямо из выставочного зала экскурсия направляется по историческому маршруту.

История завода ведется с 1864 года, и положила ей начало минчанка Рохля Фрумкинова. Именно тогда она построила деревянное здание завода. В 1893 году пивоварню купил граф Кароль Ян Чапский и построил каменное здание, с новым оборудованием. В нем появились паровой котел и двигатель, а также электричество.

После графа Чапского пивоваренным заводом до 1917 года владела семья Лекерт, а затем он был национализирован.

На протяжении маршрута можно увидеть портреты основателей завода, исторические документы и фотографии на стенах, раритетные пивные бутылки и пианино давних времен, на котором, возможно, играл еще сам граф Чапский. Увлеченный экскурсовод рассказал о тех людях и событиях, которые изображены на фотографиях.

В отдельном помещении расположено старинное оборудование для приготовления элементов пива – каменные жернова для измельчения солода, а также огромные деревянные бочки, в которых, как рассказала экскурсовод, подготовленный солод смешивался с водой, а затем температура жидкости доводилась до 70 градусов. Получившееся пивное сусло кипятили и стерилизовали, затем добавляли хмель. После охлаждения в сусло добавляли дрожжи и начинался процесс брожения – благодаря ему пиво получало процент алкоголя.

Любопытно, что общая схема пивоварения и игрендиенты остается неизменной с XIX века. Однако появляются новые технологии, современное оборудование, что повышает качество пива.

В нынешних цехах «Аливарии» пиво варится в огромных закрытых емкостях. После завершения процесса брожения пиво фильтруется и пастеризуется.

Дегустация проходит в выставочном зале музея «Аливария» возле барной стойки.

Эксперт музея расскажет, как именно следует оценивать качество и пить пиво.

На выбор предлагается два или восемь сортов пива, в зависимости от типа экскурсии. В нашем случае это были «Аливария Белое Золото Rose» и «Аливария»1894 Премиум».

Как нам рассказали, сначала нужно прислушать к звукам пива: шипение от выхода углекислого газа из бутылки или банки; звук пива, льющегося в бокал, словно водопад ударяющийся о камни. После нужно почувствовать нервными окончаниями на наших ладонях прохладу самого пива, которую идеально передает стеклянный бокал. Он же помогает нам на третьем этапе – визуальной оценке пива.

В пиве нужно оценить его цвет (в идеале для этого нужно приложить с обратной стороны белый листик бумаги), прозрачность, «искру» — то, как пиво блестит на свету. Очень приятно насладиться танцем пузырьков углекислого газа, равномерно поднимающихся со дна и наполняющих пушистую шапку.

Обязательно «попейте» пиво носом: слегка поболтайте покал, прикрыв поверхность рукой или бирдекелем, а после сделайте несколько коротких и глубоких вдохов носом. И финальный этап – непосредственно дегустация. Первый глоток должен быть небольшим, и пиво нужно подержать 20-30 секунд во рту.

Пить следует не спеша. Также для каждого сорта пива в идеале для правильного восприятия необходима своя форма бокала.

Сегодня в музее «Аливария» можно записаться на одну из следующих экскурсий:

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Экскурсия проходит по исторической части действующего производства, сопровождается увлекательным рассказом о 150-летней истории предприятия и основных этапах пивоварения. В рамках экскурсии проходит профессиональная дегустация двух типов пива.

Стоимость входного билета: 14 белорусских рублей, для студентов белорусских ВУЗов — 12 рублей (при предъявлении студенческого билета).

Возможно проведение экскурсии на английском языке для групп от 4 человек.

ГИД ПО СТИЛЯМ

Знакомство с особенностями различных стилей пива. Проводится в Выставочном зала музея без выхода на производство. В рамках экскурсии проходит профессиональная дегустация 8 сортов пива.

Группы на экскурсии в формате «Академия пива: Гид по стилям» формируются по предварительной записи каждую вторую субботу месяца с 16:00 до 17:30.

Стоимость: 16 рублей, для студентов — 14 рублей.

АКАДЕМИЯ ПИВА. ГИД ПО АРОМАТАМ

Знакомство с ароматами, которые возникают в пиве в процессе производства. Проводится на базе Выставочного зала музея без выхода на производство. В рамках экскурсии проводится дегустация трех сортов пива, в том числе слепая дегустация.

Группы на экскурсии в формате «Академия пива: Курс пивоварения» формируются по предварительной записи в режиме ожидания до момента сбора нужного количества участников. При достижении достаточного количества заявок назначается дата, и операторы обзванивают записавшихся.

Стоимость: 16 рублей, для студентов — 14 рублей.

АКАДЕМИЯ ПИВА. КУРС ПИВОВАРЕНИЯ

Моделирование процесса приготовления пивного сусла. Проводится в Выставочном зала музея без выхода на производство. В рамках экскурсии проходит профессиональная дегустация двух типов пива.

Группы на экскурсии в формате «Академия пива: Курс пивоварения» формируются по предварительной записи в режиме ожидания до момента сбора нужного количества участников. При достижении достаточного количества заявок назначается дата и операторы обзванивают записавшихся

Стоимость: 16 бел. рублей, для студентов белорусских вузов (при предъявлении документов) — 14 рублей.