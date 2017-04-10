В Беларуси разработано приложение для лечения лицевого паралича

В Беларуси разработан проект мобильного приложения Mimica, призванный помочь в реабилитации после лицевого паралича. На краудфандинговой платформе Talaka идет сбор средств на реализацию проекта.

Лицевой паралич — это состояние, при котором у человека обездвижена одна половина лица в результате механического повреждения или перенесенного воспаления, сахарного диабета, инсульта и других заболеваний.

Одним из самых важных этапов лечения является реабилитация. Во многом ее успех заключается в специальной мимической гимнастике. Пациент, проходящий реабилитацию дома, не всегда может правильно выполнять необходимые упражнения и соблюдать их регулярность. Помочь в этом сможет Mimica.

Мобильное приложение Mimica - компаньон-инструктор, контролирующий выполнений специальных упражнений для лица, назначаемые врачом. Также приложение предлагает комплекс упражнений для тренировки мышц лица без необхдимости посещения доктора.

Приложение включает в себя интерактивный (AR) тренажер мимики и визуальный трекер прогресса реабилитации. Согласно разработанной технологии, определяются ключевые точки на лице и отслеживаются их движения. Смещение этих точек распознается приложением и коррелируется с правильным выполнением упражнений. Пациент при этом видит, насколько верно он делает упражнения.

Помимо своей основной функции, у программы есть и социальная - с помощью приложения можно больше узнать о заболевании, пообщаться с другими пациентами и показать друг другу свои успехи в лечении.

Автор и руководитель проекта Mimica - микрохирург Халид Рустамов. Его тема исследования в аспирантуре - микрохирругия в лечении лицевого парадича. Разработчики уверены, что Mimica может оказаться полезной также и врачам - для получения информации и корректировки лечения, консультаций.

Узнать подробную информацию о проекте и поучаствовать в сборе средств для его реализации можно на сайте краудфандинговой платформы Talaka.