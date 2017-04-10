Корпорация Honeywell открывает новое представительство в Минске

Корпорация Honeywell объявила об открытии нового представительства в Минске. Цифровые технологии Honeywell на основе программного обеспечения станут еще доступнее для заказчиков в Беларуси. Новый офис будет выполнять сервисные и административные функции для поддержки дальнейшего роста Honeywell в регионе.

Первый семинар Honeywell для партнеров и потенциальных заказчиков, приуроченный к открытию представительства в Минске, призван познакомить участников с полным портфелем решений Honeywell для объектов из разных отраслей по всей стране и продемонстрировать технологии для автоматизации и безопасной эксплуатации промышленных предприятий и интеллектуальных систем коммерческого учета электроэнергии.

«Мы рады расширить наше присутствие в Беларуси. Цифровые технологии Honeywell на основе программного обеспечения повышают производительность, эффективность эксплуатации и безопасность объектов инфраструктуры, а также помогают нашим заказчикам выполнять бизнес-операции с максимальной отдачей, – говорит Мирослав Кафеджиев, генеральный директор «Хоневелл». – Открытие нового офиса в Минске – важный шаг в реализации нашей стратегии роста в Беларуси и расширения присутствия в СНГ. Это позволит повысить уровень поддержки местных заказчиков, мы сможем оказывать оперативные консультации и сервис на местах, сократим сроки поставки и установки оборудования».

Honeywell является одним из ведущих поставщиков для всех секторов нефтегазовой отрасли Беларуси в течение 40 лет – от добычи и переработки газа, транспортировки нефти до глубокой переработки. Решения Honeywell для автоматизации, обеспечения защиты производства, учета электроэнергии и телемеханики уже установлены на таких крупных промышленных объектах Беларуси, таких как «Белоруснефть», «Нафтан», «Мозырский НПЗ», «Гродно Азот», нефтепровод «Дружба», «Беларуськалий», Белорусский металлургический завод (БМЗ), предприятия «Белэнерго».

Honeywell работает в России и странах СНГ уже почти 50 лет. В настоящее время в России открыто 17 офисов и более 1000 сотрудников работает в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении. Системы автоматизации Honeywell установлены на крупнейших заводах России и других стран СНГ.

Авионика Honeywell, вспомогательные силовые установки и другая продукция устанавливаются на самолеты перевозчиков России и на многие типы самолетов и вертолетов российского производства. Оборудование Honeywell обеспечивает безопасность и эффективное управление инженерными системами на объектах критической инфраструктуры, коммерческих и промышленных зданиях, а также объектах культурной ценности государственного и мирового значения. К ним относятся олимпийские объекты в Сочи, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), аэропорты Домодедово и Внуково, магазины ИКЕА, МЕГА, Государственный Эрмитаж, Большой театр, Храм Христа Спасителя, а также Национальный художественный музей в Беларуси и СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud).