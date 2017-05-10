1 декабря в Минске пройдет форум «PR-Пятница»

1 декабря 2017 года в Минске, в конгресс-зале отеля «DoubleTree by Hilton Minsk» состоится главное событие года в сфере маркетинга и PR – форум «PR-пятница». Международные спикеры, профессионалы PR и маркетинга, инсайты коммуникации и прорывные коммуникационные технологии – всё это 1 декабря в конгресс-зале отеля «DoubleTree by Hilton Minsk».

«PR-пятница» - это крупнейшая площадка для профессионального нетворкинга и дополнительного развития в области бизнес-коммуникаций. Основной акцент на форуме в этом году – интегрированные коммуникации и социальные медиа.

Темы этого года:

PR через социальные сети, стратегия и управление репутацией;

Ключевые показатели эффективности PR;

PR в условиях ограниченного бюджета;

Эффективные решения в работе с негативом в социальных сетях;

Вирусный маркетинг: технологии, инструменты, практика;

Основные компетенции коммуникатора в эпоху социальных медиа.

Форум «PR-пятница» - это место, где встречается белорусское PR-сообщество. На протяжении 4-ех лет международный форум помогает бизнесу говорить о себе. «PR-пятница» пользуется авторитетом у белорусских специалистов и зарубежных экспертов. За всё время форум объединил более 500 специалистов по маркетингу и PR.

В течение одного дня, участники: узнают последние тенденции в области бизнес-коммуникаций; примут участие в 7 мастер-классах международных экспертов; получат нестандартные решения бизнес-задач на основе опыта ведущих PR-специалистов.

Спикеры форума:

​Олег Полетаев — вице-президент РАСО, начальник Управления по связям с общественностью X5 Retail Group. Опыт в сфере коммуникаций и масс-медиа 12 лет. Тема: «Кризисные коммуникации на 360 . Что делать, когда вокруг одни неприятности?»

Дамир Халилов — владелец ведущего smm-агентства GreenPR. Один из главных специалистов России по Social Media Marketing. Автор бестселлера «Маркетинг в социальных сетях». 15 лет в сфере интернет-маркетинга, более 700 реализованных кампаний. Тема: «Нейтрализация негатива в социальных сетях».

Andrius Kasparavičius — управляющий партнер PR-агентства KOKO PR. 20 лет в сфере PR. Специализация - коммуникации в сферах IT-технологий, фармацевтики, туризма, пищевой промышленности, гендерного равенства, финансов и энергетики. Тема: «Концепция social media picnic – основа для современной коммуникации».

Михаил Шуранов — директор департамента по связям с общественностью и внешним коммуникациям «Укртелеком». Работал с компаниями: Киевстар, McDonald’s, Avon. Тема: «Измерение эффективности коммуникаций. Еще раз о KPI PR».

Галина Панина - основательница школы по публичным выступлениям, и директор по PR и GR торговой сети Леруа Мерлен. Тема: «Эффективный PR в условиях ограниченного бюджета».

Антон Муравьев — директор по коммуникациям Группы Интеррос. В его портфолио проекты в девелопменте, телекоммуникациях, нефтяной, металлургической и горной отраслях. Тема: «Новые реалии – вечные компетенции: что должен знать коммуникатор в эпоху соцсетей».

Максим Перлин — управляющий партнер агентства BlackLight Creative Communications. Читает авторские лекции по вирусному маркетингу. Тема: «Вирусный маркетинг: как заражать, но не заболеть самому».