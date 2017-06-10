Белорусам расскажут, как театротерапия помогает людям с аутизмом

Белорусы создали уникальную методику социализации детей с аутизмом. Результаты 2-летней работы будут представлены на международном форуме «Театр и аутизм», который впервые пройдет в Минске 19-20 октября. Эксперты из Беларуси и стран Евросоюза поделятся опытом интеграции в общество особенных людей с использованием коррекционно-развивающего обучения и театротерапии.

Инициатором форума выступили Семейный инклюзив-театр «і» при поддержке компании velcom. Основная цель – обмен опытом между всеми заинтересованными организациями, которые занимаются инклюзией особенных людей.

«Эксперты по всему миру признают, что театр способствует социализации особенных людей. Но мы добились значительных успехов в инклюзии именно детей с аутизмом, - пояснила художественный руководитель театра Ирина Пушкарева. - Основная сложность – найти оптимальное соотношение актеров таким образом, чтобы с одной стороны творческий процесс не превращался в хаос, а с другой стороны – помочь максимальному количеству особенных детей. Нам удалось найти идеальную пропорцию обычных и особенных детей в труппе. За 2 года наши маленькие актеры улучшили свои коммуникативные, социальные и когнитивные навыки».

Во время форума состоится семинар «Театр и аутизм. Вопросы и ответы». Такой масштабный разговор об аутизме с привлечением организаций из разных стран в Беларуси пройдет впервые. Участники обсудят проблемы инклюзии, а также поделятся примерами успешной социализации особенных людей. Будет затронута тема привлечения государства и бизнеса к партнерству в подобных проектах.

«Крупные частные компании готовы помогать продвижению социальных проектов, которые действительно приводят к хорошим результатам. В Европе это нормальная практика, - отметил Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom, выступившей инициатором создания Семейного инклюзив-театра «і». – За 2 года мы смогли увидеть очень позитивные изменения у особенных воспитанников театра. Дети, которые раньше вели себя довольно замкнуто, сейчас свободно танцуют и декламируют на сцене перед полными залами зрителей. Театральные занятия помогли им развить навыки, необходимые каждому человеку в повседневной жизни».

В рамках международного форума пройдут открытые спектакли с участием особенных детей. Так, 18 октября на сцене Дворца культуры ветеранов в Минске состоится городская премьера спектакля «Сказка волчьего леса». Постановка создана по мотивам пьесы Сергея Козлова «По зелёным волнам океана», автора и сценариста известных мультфильмов, среди которых «Ёжик в тумане». «Сказка волчьего леса» рассказывает о настоящей дружбе, достижении мечты, вере в добро и справедливость. Также затрагивается тема экологического воспитания. Премьерный показ спектакля состоится 18 октября по адресу: ул. Я. Купалы, 21. Начало в 19.00. Стоимость билета 5 рублей.

Также будет организован и бесплатный показ еще одной постановки Семейного инклюзив-театра «і» – пьесы «Чыгунка». Спектакль создан по пьесе ребенка с аутизмом Кастуся Жибуля и при поддержке компании velcom. Он не только помогает посмотреть на мир глазами особенного ребенка, но и рассказывает о дружбе, взаимопомощи и поддержке.

Показ пройдет 19 октября по адресу: пр-т Победителей, 61. Начало в 19.00, вход свободный.