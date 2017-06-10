Сборная Беларуси пропустила три мяча от 13-летних чемпионов

В Минске прошел необычный матч между игроками национальной сборной по футболу и победителями самого массового турнира в Беларуси «Кубок Coca-Cola». Школьники сумели забить три мяча в ворота белорусской команды.

Профессиональным футболистам противостояли юные чемпионы в возрасте 13-14 лет. В июне команда столичной школы № 54, которую тренирует учитель физкультуры Игорь Мурзин, заняла первое место на массовом футбольном турнире. Ей удалось обойти около 24 тыс. школьников со всей страны. В результате они получили шанс потренироваться с игроками национальной сборной.

Несмотря на юный возраст школьники активно атаковали и три раза поразили чужие ворота. Хотя игрокам сборной все же удалось перехватить инициативу и завершить матч в свою пользу с разницей в два мяча. После игры футболисты сборной поработали со школьниками над техникой владения мячом, а те, в свою очередь, показали, какими эффектными приемами уже владеют. Завершилась встреча совместной фотосессией.

Юные чемпионы также посетят в качестве почетных зрителей игру белорусов с голландцами, которая пройдет 7 октября в Борисове.

«Такого рода турниры, как «Кубок Coca-Cola», дают возможность ребятам понять, что они многое могут, позволяют им самоутвердиться, добиться чего-то в спортивной сфере и в то же время вырасти здоровым человеком. Одно дело, когда они видят футболистов сборной по телевизору, и совсем другое, когда они могут с ними пообщаться вживую и поиграть», – подчеркнул главный тренер национальной сборной по футболу Игорь Криушенко.

Касаясь предстоящей встречи с голландцами, наставник отметил, что «простой игры не будет». «Надеюсь на положительный результат, на эмоции, которые, думаю, наконец, подарим болельщикам. Рассчитываем ли выиграть? По крайней мере, не проиграть», – добавил он.

Массовый футбольный турнир «Кубок Coca-Cola. Вступай в игру!» проходил в течение года. В нем приняли участие 2,2 тыс. команд со всех районов и крупных городов страны. Первое место среди мальчиков заняла команда столичной школы № 54. «Серебро» завоевали брестчане из средней школы № 26. На третьем место завершили турнир футболисты из средней школы № 17 г. Сморгони. Среди девочек победила команда минской школы № 47. На втором месте оказались футболистки из могилевской школы № 34. «Бронза» досталась женской сборной Московского района Бреста.

Турнир включал в себя три этапа. На квалификационной стадии, которая прошла с 1 октября по 31 марта, юные футболисты соревновались в школах. Самые сильные попали в полуфиналы, которые состоялись в апреле и мае в Минске, областных и районных центрах. После этого организаторы провели региональный финальный раунд с семью состязаниями – по одной на каждый регион и столицу. Лучшие команды страны среди мальчиков и девочек определили уже на республиканском финале в Минске.

«Проведение массовых турниров и открытых тренировок с профессиональными игроками призвано содействовать развитию юношеского футбола. Ребята могут не только повысить уровень своего мастерства, но и поверить в свои силы и получить дополнительный стимул заниматься этим дальше. В конечном счете, это позволяет привлечь больший интерес к спорту и здоровому образу жизни, формирует особую философию, которой так славится эта игра», – подчеркнули на унитарном предприятии «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», выступившим организатором мероприятий.

Футбольный турнир учредило в 2012 году унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». Через два года организаторами турнира также стали Министерство образования, Белорусская федерация футбола и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Проведение турнира призвано повысить уровень юношеского футбола в Беларуси. Первенство набирает популярность и расширяется: в первый год в турнире приняли участие 1 956 подростков (2012), через год – 16 212 человек, а во время сезона 2015-2016 годов – 44 139 школьников.