Белорусские тяжелоатлеты пропустят ЧМ-2017 из-за годовой дисквалификации

30 сентября Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов от соревнований на год за допинговые нарушения. Таким образом, сборная Беларуси по тяжелой атлетике пропустит чемпионат мира-2017.

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики отстранил Белорусский тяжелоатлетический союз от международных стартов после повторного анализа допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Срок дисквалификации начинается в октябре и продлится год. Кроме Беларуси были дисквалифицированы еще восемь стран: Россия, Украина, Казахстан, Китай, Молдова, Армения, Азербайджан и Турция.

Для Министерства спорта и туризма Беларуси такое решение IWF не стало сенсацией - информация о возможной дисквалификации белорусских тяжелоатлетов появилась еще год назад. Но все же отстранение от соревнований расстроило, сообщил пресс-секретарь ведомства Владимир Нестерович.