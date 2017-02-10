СК устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Вороновском районе

Во второй половине дня 1 октября в Вороновском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Land Rover Discovery. Вороновский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности гибель двух человек, о чем сегодня сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

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Авария случилась на 1-м километре автомобильной дороги «Германишки-Переганцы-Новиянка» в Вороновском районе. Из-за того, что водитель неправильно выбрал скорость, Land Rover съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. Всех шестерых человек выбросило из салона авто, поскольку они проигнорировали ремни безопасности.

29-летний водитель, житель городского поселка Вороново, и 25-летний пассажир, житель деревни Переганцы, погибли. Остальных (жители г.п. Вороново, 1989, 1990, 1991, 1996 и 1998 годов рождения) привезли в больницу, но одному медицинская помощь не понадобилась.

Следователи и эксперты Госкомитета судебных экспертиз осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертных исследований. Устанавливается физическое состояние погибших и выживших.