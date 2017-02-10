Лента RSS
Подписаться на ленту
02 октября 2017, понедельник, 12:04
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,31
02. 10. 2017

В Глубокском районе 5-летний мальчик утонул в пруду возле дома

Источник фото: Следственный комитет

30 октября в Глубокском районе 5-летний мальчик, приехавший погостить к бабушке и деду, утопился в пруду во дворе дома. Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка, сообщили в понедельник в управлении Следственного комитета по Витебской области.

По информации следствия, 29 сентября отец привез пятилетнего сына в Глубокский район к бабушке и деду. На следующий день произошла трагедия. Пока взрослые занимались своими делами, мальчик отправился гулять возле пруда, который находится во дворе дома. В 16:45 ребенок пропал из виду, а через 10 минут отец обнаружил его в воде. 
 
В УСК отмечают, что пруд не был огражден, и подход к нему свободный. На краю водоема есть настил, в конце которого в воде и был найден погибший. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировали смерть мальчика. Расследование продолжается.
 
Это Интересно
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.