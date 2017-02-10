В Глубокском районе 5-летний мальчик утонул в пруду возле дома

30 октября в Глубокском районе 5-летний мальчик, приехавший погостить к бабушке и деду, утопился в пруду во дворе дома. Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка, сообщили в понедельник в управлении Следственного комитета по Витебской области.

По информации следствия, 29 сентября отец привез пятилетнего сына в Глубокский район к бабушке и деду. На следующий день произошла трагедия. Пока взрослые занимались своими делами, мальчик отправился гулять возле пруда, который находится во дворе дома. В 16:45 ребенок пропал из виду, а через 10 минут отец обнаружил его в воде.

В УСК отмечают, что пруд не был огражден, и подход к нему свободный. На краю водоема есть настил, в конце которого в воде и был найден погибший. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировали смерть мальчика. Расследование продолжается.