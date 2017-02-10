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02. 10. 2017

СК: в Глубокском районе 5-летний мальчик утонул в пруду возле дома

Источник фото: Следственный комитет

В Глубокском районе 5-летний мальчик утонул в пруду во дворе дома бабушки и дедушки, к которым его привез погостить отец. В управлении Следственного комитета по Витебской области сообщили о начатой проверке по факту гибели несовершеннолетнего.

Несчастный случай произошел 30 сентября. Пятилетний мальчик находился в гостях у бабушки с дедушкой в Глубокском районе, куда приехал с отцом и дядей из Витебска. Взрослые были заняты делами и на какое-то время упустили ребенка из вида. Вскоре отец обнаружил сына в пруду во дворе дома. Он находился в воде в конце настила на краю водоема. 
 
 
Родственники вызвали скорую помощь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть малыша. 
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