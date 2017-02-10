"Это было страшно": очевидцы публикуют видео с места стрельбы в Лас-Вегасе

Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения во время стрельбы возле гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel на музыкальном фестивале в американском Лас-Вегасе. Полиция нейтрализовала стрелка, им оказался местный житель. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью 50 человек.

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Поздно вечером в воскресенье, 1 октября, мужчина открыл стрельбу по участникам фестиваля кантри-музыки, который проходил возле отеля-казино Mandalay Bay Hotel в Лас-Вегасе. Оказалось, что он стрелял с 32-го этажа гостиницы. По последним данным, 50 человек, в том числе двое полицейских погибли, еще 200 человек были ранены.

Сотрудникам полиции удалось нейтрализовать стрелка. Они столкнулись с подозреваемым на 32-м этаже отеля. Мужчина оказался вооруженное сопротивление и был убит. Сейчас правоохранители разыскивают женщину, которая проживала в номере вместе с убийцей - 64-летним жителем штата Невада Стивеном Пэддоком.

По словам очевидцев, когда раздались звуки стрельбы, они сначала подумали, что это фейерверк. Когда спустя считанные минуты люди стали кричать и падать на землю, толпа начала в панике разбегаться. Выстрелы не смолкали около пяти минут.

«Это было страшно. Я сначала подумал, что это фейерверк, пока я не увидел, что кто-то бежит на меня в крови», - написал в соцсети один из участников фестиваля.

Im safe and this was scary. I first thought it was fireworks till I saw someone run by me in blood. @worldstar people were running with blood on em. Who the FUCK shoots up @route91harvest in #Vegas #route91harvest #WorldStar Публикация от Vincent Sager (@vincestagramen) Окт 1 2017 в 10:57 PDT

По какой причине мужчина совершил массовое убийство людей, пока неизвестно. Возможно, это сможет объяснить Мэри Лу Дэнли – женщина, которую ищут полицейские.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие жертвам и их семьям в связи с ужасной расправой в Лас-Вегасе. Да благословит вас Господь! - написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп.