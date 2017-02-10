Лента RSS
Подписаться на ленту
02 октября 2017, понедельник, 16:20
+11°C
Завтра +12°C
+11°C
Завтра +12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,3
02. 10. 2017

"Это было страшно": очевидцы публикуют видео с места стрельбы в Лас-Вегасе

Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения во время стрельбы возле гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel на музыкальном фестивале в американском Лас-Вегасе. Полиция нейтрализовала стрелка, им оказался местный житель. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью 50 человек.

смотрите также Стрельба в Вегасе: погибли 50 человек
Поздно вечером в воскресенье, 1 октября, мужчина открыл стрельбу по участникам фестиваля кантри-музыки, который проходил возле отеля-казино Mandalay Bay Hotel в Лас-Вегасе. Оказалось, что он стрелял с 32-го этажа гостиницы. По последним данным, 50 человек, в том числе двое полицейских погибли, еще 200 человек были ранены.
 
Сотрудникам полиции удалось нейтрализовать стрелка. Они столкнулись с подозреваемым на 32-м этаже отеля. Мужчина оказался вооруженное сопротивление и был убит. Сейчас правоохранители разыскивают женщину, которая проживала в номере вместе с убийцей - 64-летним жителем штата Невада Стивеном Пэддоком.
 
По словам очевидцев, когда раздались звуки стрельбы, они сначала подумали, что это фейерверк. Когда спустя считанные минуты люди стали кричать и падать на землю, толпа начала в панике разбегаться. Выстрелы не смолкали около пяти минут. 
 
«Это было страшно. Я сначала подумал, что это фейерверк, пока я не увидел, что кто-то бежит на меня в крови», - написал в соцсети один из участников фестиваля.
 
 

По какой причине мужчина совершил массовое убийство людей, пока неизвестно. Возможно, это сможет объяснить  Мэри Лу Дэнли – женщина, которую ищут полицейские.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования и сочувствие жертвам и их семьям в связи с ужасной расправой в Лас-Вегасе. Да благословит вас Господь! - написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп.

 

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Велосипедисты в городе

Нужно ли разрешать велосипедистам ездить по проезжей части?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.