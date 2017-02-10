"Это было страшно": очевидцы публикуют видео с места стрельбы в Лас-Вегасе

Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения во время стрельбы возле гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel на музыкальном фестивале в американском Лас-Вегасе. Полиция нейтрализовала стрелка, им оказался местный житель. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью 50 человек.
Поздно вечером в воскресенье, 1 октября, мужчина открыл стрельбу по участникам фестиваля кантри-музыки, который проходил возле отеля-казино Mandalay Bay Hotel в Лас-Вегасе. Оказалось, что он стрелял с 32-го этажа гостиницы. По последним данным, 50 человек, в том числе двое полицейских погибли, еще 200 человек были ранены.
Сотрудникам полиции удалось нейтрализовать стрелка. Они столкнулись с подозреваемым на 32-м этаже отеля. Мужчина оказался вооруженное сопротивление и был убит. Сейчас правоохранители разыскивают женщину, которая проживала в номере вместе с убийцей - 64-летним жителем штата Невада Стивеном Пэддоком.
По словам очевидцев, когда раздались звуки стрельбы, они сначала подумали, что это фейерверк. Когда спустя считанные минуты люди стали кричать и падать на землю, толпа начала в панике разбегаться. Выстрелы не смолкали около пяти минут.
«Это было страшно. Я сначала подумал, что это фейерверк, пока я не увидел, что кто-то бежит на меня в крови», - написал в соцсети один из участников фестиваля.