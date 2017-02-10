Из-за обрыва кабеля у абонентов МТС пропадала связь

Сегодня днем у некоторых абонентов мобильного оператора МТС возникли проблемы со связью. Люди жаловались на сбои в работе мобильного интернета и головой связи. На данный момент связь по технологиям 2G/3G уже восстановлена в полном объеме.

После полудня абоненты МТС стали жаловаться на проблемы со связью – стал пропадать мобильный интернет, а во время звонков были слышны помехи или связь вовсе отсутствовала. Перебои наблюдались у абонентов в Гродно и Гродненской области, Браславском районе (Витебская обл.), Мядельском и Молодечненском районе (Минская обл.). Вскоре представители компании сообщили, что нарушение работы сети (прерывание голосовых сервисов и сервисов передачи данных 2G/3G/LTE) произошло из-за обрыва волоконно-оптического кабеля. Связь по технологиям 2G/3G уже налажена, а до шести часов вечера специалисты МТС планируют восстановить работу сети по технологии LTE.