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02. 10. 2017

Из-за обрыва кабеля у абонентов МТС пропадала связь

Сегодня днем у некоторых абонентов мобильного оператора МТС возникли проблемы со связью. Люди жаловались на сбои в работе мобильного интернета и головой связи. На данный момент связь по технологиям 2G/3G уже восстановлена в полном объеме.

После полудня абоненты МТС стали жаловаться на проблемы со связью – стал пропадать мобильный интернет, а во время звонков были слышны помехи или связь вовсе отсутствовала. Перебои наблюдались у абонентов в Гродно и Гродненской области, Браславском районе (Витебская обл.), Мядельском и Молодечненском районе (Минская обл.).
 
Вскоре представители компании сообщили, что нарушение работы сети (прерывание голосовых сервисов и сервисов передачи данных 2G/3G/LTE) произошло из-за обрыва волоконно-оптического кабеля. 
 
Связь по технологиям 2G/3G уже налажена, а до шести часов вечера специалисты МТС планируют восстановить работу сети по технологии LTE. 
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Беларусь
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