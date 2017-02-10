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02. 10. 2017

Лукашенко рассмотрит доработанный "декрет о тунеядстве"

Источник фото: РБК

Белорусское правительство направило на рассмотрение президента Александра Лукашенко доработанный декрет №3 «0 предупреждении социального иждивенчества», которому поменяли концепцию и название – теперь он называется «По содействию занятости». Об этом 2 октября сообщил пресс-секретарь Совмина Владислав Сычевич.

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В конце прошлой неделе стало известно, что декрет №3, который в народе окрестили декретом о тунеядстве, меняет смысл и название. Теперь он будет называться «По содействию занятости». Его главным посылом будет содействие неработающим гражданам в трудоустройстве.
 
Сегодня в пресс-службе правительства сообщили, что доработанный вариант декрета №3 был направлен на рассмотрение главы государства. Однако неизвестно, когда именно президент изучит этот документ и примет по нему решение. Если у него возникнут замечания, декрет может быть отправлен на доработку.
 
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в Беларуси нельзя создавать класс безработных, людей нужно приучить к труду. Он обещал, что после выхода обновленного декрета №3 местные органы власти получат самые широкие полномочия. «Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы - и пошел работать», - предупреждал президент.

 

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