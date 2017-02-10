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02. 10. 2017

МТС задобрит абонентов, у которых пропадала связь, бонусами

В понедельник, 2 октября, после полудня у некоторых абонентов МТС пропал мобильный интернет и возникли проблемы с голосовыми вызовами. К трем часам дня связь восстановили. Тем, кто столкнулся с трудностями, мобильный оператор обещает подарить бесплатные минуты в сети или 500 МБ интернета.

смотрите также Из-за обрыва кабеля у абонентов МТС пропадала связь
Проблемы со связью наблюдались у абонентов Мядельского, Молодечненского районов, Браславском, Поставском районах, а также Гродно и Гродненской области. Представители компании сообщили, что трудности были связаны с обрывом волоконно-оптического кабеля. Спустя несколько часов специалистам удалось восстановить работоспособность сети.
 
В МТС принесли клиентам извинения за причиненные неудобства и пообещали компенсировать их бонусами. Абоненты из вышеупомянутых регионов смогут получить на выбор: 3 дня бесплатных разговоров внутри сети МТС или 500 МБ интернета на месяц .
 
«Бонусы будут доступны для заказа с 18:00 2 октября. SMS с подробной информацией придет в течение суток», - сообщается на сайте мобильного оператора. 
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