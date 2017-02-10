"Считал своей собственностью". Минчанина судят за убийство возлюбленной

2 октября в Минском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего Евгения Раздуева, который обвиняется в жестоком убийстве женщины, с которой встречался. Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью», «Хищение личных документов» и «Тайное хищение имущества». Свою вину он признал лишь частично.

Государственный обвинитель сообщил суду, что во время чистосердечного признания обвиняемый заявил, что сначала избил Татьяну ногами и руками, затем нанес ей несколько ударов топором и положил труп в багажник. На следующее утро он отвез сына женщины в школу, а сам отправился на автомобиле в Вилейский район. Там он закопал тело убитой возле своего дома.

Жительница Минска Татьяна Курсевич пропала без вести в ноябре 2016 года. К поискам женщины подключились волонтеры и поисково-спасательный отряд «Ангел».

Татьяна Курсевич. Фото: ПСО «Ангел»

При задержании Евгений Раздуев отказался от показаний, а затем попытался запутать следователей, рассказывая разные версии случившегося. Например, мужчина заявлял, что женщина умерла по случайности – мол, во время ссоры он случайно толкнул Татьяну, а она ударилась об угол кровати, - а он спрятал ее тело, чтобы отвести от себя подозрения.

Однако правоохранители нашли машину потерпевшей, а вскоре и ее тело с признаками насильственной смерти. Мужчине предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью. Также обвиняемый заявил суду, что написал чистосердечное признание под давлением сокамерников.

Также Раздуев обвиняется в краже и хищении личных вещей Татьяны. По словам гособвинителя, мужчина вынес из дома женщины документы, технику и украшения на сумму свыше 1 тыс. долларов.