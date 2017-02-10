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02. 10. 2017

Два мотоциклиста-бесправника столкнулись в Каменецком районе

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Поздно вечером в воскресенье, 1 октября, в Каменецком районе на проселочной дороге столкнулись два мотоциклиста, которые ехали без прав, шлемов и с выключенными фарами. Оба водителя и пассажирка пострадали, но их нашли лишь спустя 7 часов.

В ГАИ Брестской области сообщили, что ДТП произошло около 23:20 на дороге, ведущей от деревни Дворец к деревне Верховичи. За рулем мотоцикла ММВЗ находился 34-летний пьяный мужчина (в его крови выявили 1,8 промилле алкоголя), ранее лишенный водительских прав. «Ижом» управлял 19-летний бесправник. 
 
Мотоциклистов и 32-летняя пассажирка ММВЗ получили разные травмы. Их нашли лишь в седьмом часу утра проезжавшие мимо автомобилисты. Пострадавших положили в больницу.
 
Инспекторы ГАИ установили, что водители мотоциклов ехали без включенного света фар и шлемов.

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