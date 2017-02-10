Зампреда профсоюза РЭП Игоря Комлика выпустили из СИЗО

Сегодня, 2 октября, из следственного изолятора на Володарского в Минске был освобожден бухгалтер профсоюза РЭП (работников радиоэлектронной промышленности) Игорь Комлик, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Его выпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Руководитель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий встретил Игоря Комлика, о чем написал на своей странице в Facebook. По его словам, уголовное дело в отношении главного бухгалтера профсоюза РЭП не прекращено. Как ранее сообщал Телеграф, Игорю Комлику было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 2 августа его задержали и пометили в Центр изоляции правонарушителей, а затем перевели в СИЗО №1. Вместе с Комликом правоохранители задержали лидера независимого профсоюза Геннадия Федынича и экс-редактора профсоюзного сайта Наталью Пичужкину. Однако под стражей остался лишь Игорь Комлик. В Комитете госконтроля сообщали, что Федынич и Комлик открыли от имени профсоюзной организации счета в иностранных банках, с которых регулярно снимали деньги. При этом они не получали разрешения Нацбанка Беларуси на открытие счетов за рубежом. Впоследствии Геннадию Федыничу донасчитали 22 тыс. рублей налогов