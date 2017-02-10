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02. 10. 2017

3 октября в Минске в детсады, школы и больницы начнет поступать тепло

Сегодня в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси анонсировали начало отопительного сезона на этой неделе. В Минске уже завтра, 3 октября, начнут включать отопление в дошкольных учреждениях, школах, больницах, поликлиниках, музеях, библиотеках и госархивах.

смотрите также Минжилкомхоз: отопительный сезон начнется в течение недели
Во вторник в Минске стартует отопительный сезон для первой группы потребителей тепла. В нее входят дошкольные и средние общеобразовательные учреждения, медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, библиотеки, музеи, архивы.
 
По словам представителя Мингорисполкома Марины Малаевой, такое решение было принято с учетом нынешних погодных условий и прогноза погоды, пишут "Минск-Новости". Детские сады, школы и больницы начинают отапливаться, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не больше 10 градусов.
 
Ко второй группе потребителей тепла относятся жилые дома, общежития, гостиницы, учебные учреждения. Здесь тепло начинают подавать, когда на улице до плюс 8 градусов в течение пяти дней. В третью группу входят общественные и административные здания, предприятия, которые получают тепло в самую последнюю очередь
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • ЖКХ
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"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.

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