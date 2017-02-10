3 октября в Минске в детсады, школы и больницы начнет поступать тепло

Сегодня в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси анонсировали начало отопительного сезона на этой неделе. В Минске уже завтра, 3 октября, начнут включать отопление в дошкольных учреждениях, школах, больницах, поликлиниках, музеях, библиотеках и госархивах.

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Во вторник в Минске стартует отопительный сезон для первой группы потребителей тепла. В нее входят дошкольные и средние общеобразовательные учреждения, медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, библиотеки, музеи, архивы.

По словам представителя Мингорисполкома Марины Малаевой, такое решение было принято с учетом нынешних погодных условий и прогноза погоды, пишут "Минск-Новости" . Детские сады, школы и больницы начинают отапливаться, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не больше 10 градусов.

Ко второй группе потребителей тепла относятся жилые дома, общежития, гостиницы, учебные учреждения. Здесь тепло начинают подавать, когда на улице до плюс 8 градусов в течение пяти дней. В третью группу входят общественные и административные здания, предприятия, которые получают тепло в самую последнюю очередь