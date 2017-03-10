Лукашенко поручил проверить сроки строительства зданий по инвестдоговорам

В числе приоритетов социальной политики Беларуси всегда будет помощь гражданам в улучшении жилищных условий. Об этом 3 октября заявил президент Александр Лукашенко, проводя совещание по проекту новой редакции Жилищного кодекса.

Глава государства отметил, что в Беларуси должны создаваться условия и механизмы, чтобы оказывать помощь людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. По его словам, тема сегодняшнего совещания является актуальной, поскольку затрагивает интересы практически всех жителей страны. «Решение квартирного вопроса - один из основных индикаторов развития общества», - добавил он.

Александр Лукашенко намерен сегодня услышать от участников совещания, насколько необходимы предлагаемые изменения в Жилищный кодекс. «Зачем, надо ли, настало ли время, что мешает работе старым нормативным правовым актам, которые регулируют эти отношения? Нужно ли нам сегодня вторгаться в Жилищный кодекс и излагать его в новой редакции?» - сказал белорусский лидер.

Также он поручил в ближайшее время, начиная с Минска, проверить соблюдение сроков строительства объектов по заключенным инвестиционным договорам. «Но даже там, где я вижу каждый день, - это называется «жуть». Вместо двух - пять лет. Стоят заброшенные, заросшие бурьяном в городе-герое Минске здания и помещения, на которые внимание начальников я уже обращал», - заметил президент.

Александр Лукашенко напомнил о договоренности по вовлечению в оборот разной собственности, в первую очередь незавершенного строительства. По его словам, каждый третий губернатор пытается продемонстрировать, как идет работа, но «работы этой нет». Он потребовал заняться этим вопросом.