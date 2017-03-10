Лукашенко: в Минске пилят вековые деревья, а виноват президент

Во время совещания во вторник, 3 октября, Александр Лукашенко поручил ускорить работу по сокращению количества ветхих домов, а также потребовал прекратить разбой с необоснованным уплотнением жилищной застройки и рубкой деревьев в населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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По словам президента, в прессе все чаще возникают сообщения о скандалах с населением по поводу сноса деревьев. «Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать. Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением?» - спросил он.

Александр Лукашенко отметил, что в Минске дошли до того, что начали пилить вековые деревья вместо того, чтобы положить коммуникации «где-то под дорогой». Он уточнил, что это произошло на одной из улиц в районе МТЗ. Глава государства поручил Службе безопасности выяснить этот вопрос и получил неожиданное объяснение: мол, президент ездит на Минский тракторный завод не по этой улице, а по другой, эту улицу нельзя трогать.

«Слушайте, я на Минском тракторном заводе бываю один раз в два-три года, а то и в пять, - продолжил он. - Причем та улица за километр-два от Минского тракторного завода? Я и видеть ее никогда не видел! Вы что, меня специально перед населением подставить хотите?». Глава государства пообещал прекратить этот разбой со спиленными деревьями.

Также Александр Лукашенко коснулся вопроса сноса ветхого, аварийного жилья в Беларуси. По его словам, такие строения нужно убирать. Эту работу необходимо ускорить и подвести под это нормативно-правовой акт, чтобы местные власти не бегали за людьми, которые бросили свое жилище, но имеют какую-то бумажку на владение им.

Белорусский лидер предложил усовершенствовать механизм отчуждения пустующих и ветхих домов.«Если жилье заброшено, мы даем право местным органам власти его сносить, значит, оно должно быть снесено. А земли возвращены в оборот или проданы новому хозяину, или там посеять хлеб», – резюмировал он.