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03. 10. 2017

Нобелевскую премию по физике вручат за открытие гравитационных волн

Основатели LIGO Кип Торн и Райнер Вайсс Источник фото: AFP

3 октября в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2017 год. Награду вручат группе исследователей из Массачусетского технологического института и Калифорнийского технологического института, которые открыли гравитационные волны на детекторе LIGO.

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В феврале прошло года профессоры физики Райнер Вайсс (Rainer Weiss), Барри Бэриш (Barry C. Barish) и Кип Торн (Kip S. Thorne) сообщили, что им удалось открыть гравитационные волны, которые образовались в результате слияния двух массивных черных дыр. Гравитационные волны – это рябь в ткани пространства-времени, которая искажает вокруг себя пространство и время.
 
В итоге три американских профессоров получат Нобелевскую премию за «решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн», о чем сообщается на сайте Нобелевского комитета.
 
 
В 1992 году Райнер Вайсс и Кип Торн решили создать Лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO). Именно благодаря ей ученым удалось открыть гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности Эйнштейна. В феврале 2016 года они сообщили миру о своем открытии, которое было названо одним из крупнейших прорывов в физике.
 
В 2016 году Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым из США за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.
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