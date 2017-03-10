3 октября в четырех областях Беларуси стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон начинает практически по всей Беларуси. С 3 октября тепло начнут подавать в объекты социальной сферы в Минской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Вскоре батареи должны стать теплыми и в жилых домах.
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Отопительный сезон начинает практически по всей Беларуси. С 3 октября тепло начнут подавать в объекты социальной сферы в Минской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Вскоре батареи должны стать теплыми и в жилых домах.
"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.