3 октября в четырех областях Беларуси стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон начинает практически по всей Беларуси. С 3 октября тепло начнут подавать в объекты социальной сферы в Минской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Вскоре батареи должны стать теплыми и в жилых домах.

В первую очередь отопление включают в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах. Сегодня в Минске потребители первой категории уже начали получать отопление. Также со вторника системы теплоснабжения заработали в Минской, Могилевской, Витебской и Гродненской областях, о чем сообщили в ГПО «Белэнерго».

Решения по отопительному сезону уже приняли городские исполкомы в Молодечно, Полоцке, Новополоцке, Новолукомле и других городах. Информации о включении отопления в Брестской или Гомельской областях на данный момент нет.

Если в ближайшие дни среднесуточные температуры воздуха останутся не поднимутся, местные органы власти начнут принимать решения о включении отопления в жилом фонде.