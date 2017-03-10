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03. 10. 2017

На трассе М1 две фуры провалились в котлован, одна сгорела - видео

Источник фото: Onliner.by

За два дня на трассе М1 в Смолевичском районе Минской области в один и тот же котлован влетели две фуры. Одна из них сгорела. По информации ГАИ Минской области, у одного грузовика отказали тормоза, а во втором случае водитель неправильно выбрал скорость движения.

Злачное для автомобилистов место находится на 377-м километре трассы М1 «Брест - Минск - граница РФ возле деревни Березовая Гора Смолевичского района. Сейчас там проводятся ремонтные работы - строят подземный пешеходный переход.
 
Во второй половине дня 2 октября в котлован влетела фура Renault Magnum, у которой отказали тормоза. Грузовик съехал с дороги, пробил ограждение и упал в котлован, после чего загорелся. Огонь уничтожил и перевозимый груз, и саму фуру. 62-летний водитель успел выбраться из кабины, у него диагностировали ушиб грудной клетки и перелом ребер.
 
 
 
А ночью 3 октября в этот же котлован попал еще один грузовик. Водитель Volvo не справился с управлением и влетел в котлован. Водителя с травмой живота и ушибом грудной клетки госпитализировали.
 
По факту обоих ДТП проводится проверка.
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