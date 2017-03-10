На трассе М1 две фуры провалились в котлован, одна сгорела - видео

За два дня на трассе М1 в Смолевичском районе Минской области в один и тот же котлован влетели две фуры. Одна из них сгорела. По информации ГАИ Минской области, у одного грузовика отказали тормоза, а во втором случае водитель неправильно выбрал скорость движения.

Злачное для автомобилистов место находится на 377-м километре трассы М1 «Брест - Минск - граница РФ возле деревни Березовая Гора Смолевичского района. Сейчас там проводятся ремонтные работы - строят подземный пешеходный переход. Во второй половине дня 2 октября в котлован влетела фура Renault Magnum, у которой отказали тормоза. Грузовик съехал с дороги, пробил ограждение и упал в котлован, после чего загорелся. Огонь уничтожил и перевозимый груз, и саму фуру. 62-летний водитель успел выбраться из кабины, у него диагностировали ушиб грудной клетки и перелом ребер. А ночью 3 октября в этот же котлован попал еще один грузовик. Водитель Volvo не справился с управлением и влетел в котлован. Водителя с травмой живота и ушибом грудной клетки госпитализировали. По факту обоих ДТП проводится проверка.