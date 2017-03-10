В Гомеле пьяный эксгибиционист приставал к школьницам в автобусе

В Гомеле пассажиры автобуса задержали пьяного эксгибициониста, который приставал к двум 10-летним девочкам. Мужчина обнажил свои гениталии и прижался ими к одной из школьниц. В отношении извращенца возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел около 17:30 26 сентября в автобусе №17. На остановке «Универмаг» в транспортное средство зашли две девочки 10-11 лет, которые держали в руках рапиры. Скорее всего, они ехали на тренировку по фехтованию. Возле остановки «Улица Головацкого» школьницы направились к выходу из автобуса, где стоял пьяный 51-летний мужчина.

Он обнажил половые органы и прижался к одной из девочек. Пассажиры заметили это и сделали мужчине замечание, угрожая милицией. Однако их слова на эксгибициониста не подействовали. Тогда один из пассажиров вывел нарушителя из автобуса и позвонил в 102, сообщает gp.by

Перепуганные девочки выбежали из автобуса и скрылись. Сейчас сотрудники милиции устанавливают их личности, чтобы собрать информацию по уголовному делу. Что касается задержанного, два года назад он был осужден за аналогичное правонарушение и освободился из мест лишения свободы 4 месяца назад.