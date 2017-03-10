В Гомеле пьяный эксгибиционист приставал к школьницам в автобусе

В Гомеле пассажиры автобуса задержали пьяного эксгибициониста, который приставал к двум 10-летним девочкам. Мужчина обнажил свои гениталии и прижался ими к одной из школьниц. В отношении извращенца возбудили уголовное дело.
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В Гомеле пассажиры автобуса задержали пьяного эксгибициониста, который приставал к двум 10-летним девочкам. Мужчина обнажил свои гениталии и прижался ими к одной из школьниц. В отношении извращенца возбудили уголовное дело.
"Тварь я дрожащая или право имею?", - писал Достоевский. Только когда холодно и отопление не дали, до народа доходит, о чём.